Dua Lipa ci parla da Cannes di David Lynch Denis Villeneuve il suo terzo film e molto altro
Durante un evento a Cannes, Dua Lipa ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza nel mondo del cinema e sulla sua passione per registi come David Lynch e Denis Villeneuve. Ha anche parlato del suo terzo film, senza entrare nei dettagli, e ha affrontato il tema del jet lag, affermando di non comprenderlo e di non sapere cosa sia. La cantante ha mostrato un atteggiamento diretto e un sorriso luminoso mentre commentava le sue impressioni.
«Non lo capisco», dice Dua Lipa con tono diretto e uno scintillio nello sguardo. Si riferisce al jet lag: «Non so cosa sia». La battuta riguarda l'idea che la prolifica pop star sia perennemente in viaggio, materializzandosi sulla spiaggia più bella di ogni continente, e in ogni città dove c’è movimento – sempre che non sia lei stessa a portare energia con la sua sola presenza. Quindi, naturalmente, la settimana scorsa Dua Lipa era a Cannes, la lussuosa cittadina nel sud della Francia, attualmente nella morsa del festival cinematografico annuale più prestigioso del mondo. Uomini in smoking e donne in abito da sera passeggiavano su e giù per... 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Indians at Met Gala 2026 | BBC News India
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