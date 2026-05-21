Dua Lipa ci parla da Cannes di David Lynch Denis Villeneuve il suo terzo film e molto altro

Durante un evento a Cannes, Dua Lipa ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza nel mondo del cinema e sulla sua passione per registi come David Lynch e Denis Villeneuve. Ha anche parlato del suo terzo film, senza entrare nei dettagli, e ha affrontato il tema del jet lag, affermando di non comprenderlo e di non sapere cosa sia. La cantante ha mostrato un atteggiamento diretto e un sorriso luminoso mentre commentava le sue impressioni.

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