Duffy ha tenuto il suo primo concerto dopo quindici anni di assenza dalle scene, a Londra. La cantante gallese si è esibita in uno spettacolo intimo e segreto, senza annunci pubblici. L’evento si è svolto in un locale non divulgato e ha visto la partecipazione di un pubblico limitato. La performance ha rappresentato il primo passo di ritorno ufficiale della cantante sulla scena musicale.

Duffy ha compiuto un altro passo verso il ritorno alla musica con un live segreto a Londra. La cantante gallese si è esibita in uno spettacolo intimo alla Hoxton Hall, il suo primo concerto completo dopo circa quindici anni; l’esibizione ha fatto seguito a una votazione tra i fan annunciata il mese scorso, con la location tenuta segreta fino al giorno stesso dello spettacolo. La cantante di Mercy, all’anagrafe Aimée Anne Duffy, ha invitato i suoi sostenitori a candidarsi per partecipare a un evento a numero chiuso, comunicando ai suoi follower l’intenzione di eseguire brani inediti. «Il 5 luglio, il mese prossimo, terrò un concerto intimo e segreto a Londra e mi piacerebbe moltissimo che alcuni di voi partecipassero», scrisse all’epoca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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