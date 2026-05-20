Quindici anni dopo l' omicidio di Antonella Alfano parla il testimone che ha riconosciuto l' assassino | Rifarei tutto
Quindici anni dopo l’omicidio di Antonella Alfano, il testimone che ha riconosciuto l’assassino ha deciso di parlare pubblicamente. In occasione del ricordo della giovane madre, a cui un’amministrazione comunale ha dedicato una panchina rossa nel centro cittadino, il carabiniere ha dichiarato di essere disposto a rifare tutto. La sua testimonianza è stata determinante per portare alla condanna dell’ex compagno della vittima, che è stato arrestato e condotto in carcere.
Nel giorno del ricordo di Antonella Alfano, la giovane madre vittima di femminicidio a cui oggi l’amministrazione comunale di Agrigento ha dedicato una panchina rossa nel centro cittadino, per la prima volta parla il carabiniere che con la sua testimonianza ha incastrato l’ex compagno della donna. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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