Quindici anni dopo l' omicidio di Antonella Alfano parla il testimone che ha riconosciuto l' assassino | Rifarei tutto

Quindici anni dopo l’omicidio di Antonella Alfano, il testimone che ha riconosciuto l’assassino ha deciso di parlare pubblicamente. In occasione del ricordo della giovane madre, a cui un’amministrazione comunale ha dedicato una panchina rossa nel centro cittadino, il carabiniere ha dichiarato di essere disposto a rifare tutto. La sua testimonianza è stata determinante per portare alla condanna dell’ex compagno della vittima, che è stato arrestato e condotto in carcere.

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