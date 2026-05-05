Dopo un periodo di assenza, la cantante è tornata con due nuovi singoli. Nel passato ha affrontato un momento difficile, superato grazie a un percorso terapeutico. Federica Carta, nota per aver partecipato a un talent show, ha avuto bisogno di prendersi una pausa per capire di aver bisogno di aiuto. Dopo aver concluso l’esperienza nel programma, ha affrontato diverse sfide personali.

F ermarsi per un po’ e rendersi conto di aver bisogno di aiuto può non essere semplice ma spesso è l’unica strada: è accaduto a Federica Carta, ex concorrente di Amici (si classificò terza nell’edizione 2017), che una volta uscita dal programma ha affrontato diverse difficoltà personali. “Amici” di Maria De Filippi: i vincitori dal 2001 a oggi X Leggi anche › A Sanremo 2019, in camera con Federica Carta Federica Carta, l’altra faccia del successo. Federica Carta aveva appena 18 anni quando il successo del talent la travolse. «Maria De Filippi e tutte le altre persone all’interno del programma sono sempre state super gentili con me. I l difficile è arrivato una volta uscita dal programma », ha raccontato nel corso di un’intervista a Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo un periodo di assenza dalle scene musicali, la cantante è tornata con due singoli recenti. Nel suo passato, un momento difficile, superato grazie alla terapia

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