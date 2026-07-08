Due persone sono morte a causa di un’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio in provincia di Rieti
Due persone sono morte mercoledì mattina in un’esplosione avvenuta in una fabbrica di fuochi d’artificio nella provincia di Rieti. L’incidente si è verificato alla Pirotecnica Mattei, situata a Sant’Anatolia di Borgorose, al confine tra Lazio e Abruzzo. Non ci sono altri dettagli su cause o circostanze dell’esplosione. Le autorità stanno intervenendo sul posto per i rilievi.
Mercoledì mattina due persone sono morte a causa di un’esplosione alla Pirotecnica Mattei, una fabbrica di fuochi d’artificio a Sant’Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, al confine tra Lazio e Abruzzo. Le due persone morte sono Simone Colle, 30enne che faceva l’operaio nella fabbrica, e sua madre, Teresa Tozzi, che collaborava con l’azienda. Altri due operai coinvolti nell’esplosione sono invece sopravvissuti. Al momento non è chiaro cosa sia successo. Secondo il procuratore capo di Rieti, sentito dall’ANSA dopo un sopralluogo, l’esplosione è avvenuta all’interno di un edificio dove venivano trattati i materiali poi utilizzati per il confezionamento dei fuochi d’artificio. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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