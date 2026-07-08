I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 58 anni a Cardito, trovandolo in possesso di venti dosi di cocaina e di un fucile calibro 12 nascosto nella sua abitazione. Durante l’operazione, i militari hanno sequestrato droga e arma da fuoco. L’uomo è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione rientra in un’azione contro il traffico di droga e il possesso illegale di armi.

Droga e armi a Cardito: i Carabinieri arrestano un 58enne trovato con venti dosi di cocaina e un fucile calibro 12 nascosto in casa. Un imponente controllo del territorio focalizzato sul contrasto al mercato della droga ha portato all’arresto di un uomo di cinquantotto anni, già noto agli archivi giudiziari, fermato nel comune di Cardito dai militari della compagnia di Caivano. L’operazione, scattata nell’hinterland a nord di Napoli, ha permesso di smantellare una base logistica dedita allo smercio di sostanze psicotrope, portando contestualmente alla luce la presenza di un’arma da fuoco detenuta illegalmente all’interno di un’abitazione privata. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Droga e armi nel Napoletano: blitz dei Carabinieri a Cardito, arrestato un 58enne

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