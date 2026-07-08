Dramma in mare a Pesaro 15enne soccorso e intubato la rianimazione in spiaggia Bagnanti sconvolti Cosa è successo

Notizia in breve

Un ragazzino di 15 anni, classe 2011, è stato soccorso in mare a Pesaro e successivamente intubato durante le operazioni di rianimazione sulla spiaggia. È accaduto nei pressi dei bagni I Gelsi, dove il giovane ha perso i sensi. Bagnanti presenti hanno assistito sconvolti alle manovre di soccorso, che sono durate diversi minuti. Le condizioni del ragazzo sono state giudicate molto gravi.