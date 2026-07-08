Dramma in mare a Pesaro 15enne soccorso e intubato la rianimazione in spiaggia Bagnanti sconvolti Cosa è successo

Da corriereadriatico.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzino di 15 anni, classe 2011, è stato soccorso in mare a Pesaro e successivamente intubato durante le operazioni di rianimazione sulla spiaggia. È accaduto nei pressi dei bagni I Gelsi, dove il giovane ha perso i sensi. Bagnanti presenti hanno assistito sconvolti alle manovre di soccorso, che sono durate diversi minuti. Le condizioni del ragazzo sono state giudicate molto gravi.

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PESARO - Dramma in mare a Pesaro, gravissimo ragazzino, non ancora maggiorenne, classe 2011. Il giovanissimo ha perso i sensi all'altezza dei bagni I Gelsi, nel tratto di. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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