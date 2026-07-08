Dramma in mare 15enne rianimato sulla spiaggia | trovato a faccia in giù in acqua

Un ragazzo di 15 anni è stato trovato a faccia in giù in acqua sulla spiaggia libera tra i bagni Bibi e i Gelsi. È stato rianimato dai soccorritori e trasportato in codice rosso all'ospedale San Salvatore di Pesaro, dove si trova in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione. Il giovane, residente a Tavullia, è stato soccorso nel pomeriggio e le sue condizioni sono state stabilizzate.

Pesaro, 8 luglio 2026 – Lo hanno visto galleggiare a faccia in giù in acqua. Un ragazzo di 15 anni, residente a Tavullia, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Salvatore di Pesaro dopo essere stato soccorso nel pomeriggio nel tratto di spiaggia libera compreso tra i bagni Bibi e i bagni I Gelsi. Una lunghissima manovra di rianimazione. Secondo le prime informazioni, il giovane si sarebbe sentito male mentre era in mare. Il bagnino di salvataggio lo ha recuperato dall'acqua e lo ha portato immediatamente a riva. Da quel momento è iniziata una lunghissima manovra di rianimazione. Il defibrillatore in dotazione al personale di salvataggio avrebbe erogato una prima scarica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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