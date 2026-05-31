Dramma al mare Enrico Poretto muore in spiaggia | tragedia infinita
Un turista di 78 anni è morto domenica 31 maggio nel primo pomeriggio sulla spiaggia, dopo aver accusato un malore improvviso. L’uomo si trovava in spiaggia quando si è sentito male, e i soccorsi sono intervenuti immediatamente. Nonostante i tentativi di rianimazione, le sue condizioni si sono aggravate e è deceduto sul posto. La dinamica dell’accaduto è ancora sotto verifica da parte delle autorità competenti.
Immagine di repertorio Un malore improvviso si è rivelato fatale per un turista veneto di 78 anni nel primo pomeriggio di domenica 31 maggio 2026. La vittima è Enrico Poretto, residente a Schiavon, in provincia di Vicenza, colto da un collasso lungo il sentiero che scende verso la spiaggia di San Michele, nel comune di Sirolo, in provincia di Ancona. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile e i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso sul posto. La famiglia si trovava a Sirolo per una vacanza e aveva trascorso insieme la mattinata. Al momento del rientro verso l’appartamento che occupavano in paese, Poretto aveva scelto un percorso diverso rispetto agli altri familiari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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