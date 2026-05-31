Dramma al mare Enrico Poretto muore in spiaggia | tragedia infinita

Notizia in breve

Un turista di 78 anni è morto domenica 31 maggio nel primo pomeriggio sulla spiaggia, dopo aver accusato un malore improvviso. L’uomo si trovava in spiaggia quando si è sentito male, e i soccorsi sono intervenuti immediatamente. Nonostante i tentativi di rianimazione, le sue condizioni si sono aggravate e è deceduto sul posto. La dinamica dell’accaduto è ancora sotto verifica da parte delle autorità competenti.