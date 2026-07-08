Intorno alle 2 di notte, a Dovera, alcuni malviventi hanno tentato di svaligiare un bancomat. L’azione è stata fermata dall’intervento rapido dei carabinieri, che hanno bloccato i responsabili prima che portassero a termine il furto. Non ci sono state conseguenze per le persone coinvolte. La zona è stata messa in sicurezza e sono in corso accertamenti per identificare i responsabili.

Dovera (Cremona) – Tentano l’assalto notturno a un bancomat, ma l’intervento fulmineo dei carabinieri manda all’aria il piano. È successo intorno alle 02.50 di questa notte, a Dovera. Almeno due uomini, col volto travisato, hanno cercato di forzare lo sportello automatico del Banco BPM di via Lodi. A insospettirsi sono stati dei residenti della zona. In particolare, un uomo ha visto due soggetti travisati avvicinarsi allo sportello e, con l’utilizzo di una fiamma ossidrica, hanno tagliato un’area posta nella zona della bocchetta di immissione delle tessere bancomat. Ha allertato immediatamente i carabinieri che erano già in zona e sono intervenuti tempestivamente: in pochi minuti sono arrivate sul posto due pattuglie della Stazione di Pandino e dell’Aliquota Radiomobile di Crema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dovera, tentano l'assalto notturno al bancomat: bloccati dai carabinieri

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