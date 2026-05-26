assalto al bancomat una banda di professionisti nel mirino dei carabinieri

Una banda di professionisti ha fatto esplodere un bancomat a Sansepolcro. I carabinieri stanno indagando sull'episodio avvenuto il 26 maggio 2026. Non sono stati forniti dettagli sui danni o sui responsabili, ma le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare i soggetti coinvolti. L'episodio si inserisce in un quadro di interventi mirati contro le rapine ai danno di istituti di credito.

Sansepolcro (Arezzo), 26 maggio 2026 – Bancomat fatto esplodere a Sansepolcro: continuano le indagini dei carabinieri della locale Compagnia per risalire agli autori del colpo piazzato nelle prime ore di domenica scorsa ai danni dell’agenzia del Banco Desio in via dei Montefeltro, di fronte al Centro Commerciale Valtiberino. Al momento, gli inquirenti hanno in mano di concreto solo alcune possibili analogie con il fatto avvenuto un’ora abbondante più tardi a Pontassieve e sempre ai danni di uno sportello automatico bancario. La tecnica della marmotta Tornano i tempi, tornano soprattutto le modalità operative con la cosiddetta “tecnica della marmotta” (oramai classica) e torna anche il modello di autovettura notato nelle vicinanze dei due luoghi; un modello uguale: semmai, i malviventi potrebbero aver cambiato le generalità della targa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Assalti ai Bancomat con la Tecnica della Marmotta Le Immagini Shock dei Carabinieri

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