Rubano un' Alfa poi tentano l' assalto al bancomat | sono rimasugli della Mala del Brenta

Due uomini hanno rubato un'Alfa Romeo e poco dopo hanno tentato di svaligiare un bancomat nella stessa zona. Si tratta di elementi che sembrano collegati a gruppi legati alla Mala del Brenta, una criminalità organizzata attiva in passato. Negli anni in cui si sono verificati questi episodi, i furti con esplosivi agli sportelli bancomat erano più frequenti e considerati un fenomeno abbastanza diffuso.

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