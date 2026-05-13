Rubano un' Alfa poi tentano l' assalto al bancomat | sono rimasugli della Mala del Brenta
Due uomini hanno rubato un'Alfa Romeo e poco dopo hanno tentato di svaligiare un bancomat nella stessa zona. Si tratta di elementi che sembrano collegati a gruppi legati alla Mala del Brenta, una criminalità organizzata attiva in passato. Negli anni in cui si sono verificati questi episodi, i furti con esplosivi agli sportelli bancomat erano più frequenti e considerati un fenomeno abbastanza diffuso.
C'è stato un preciso periodo storico in cui era diventato quasi la normalità apprendere di furti a sportelli bancomat mediante deflagrazione. Con il tempo i sistemi anti intrusione hanno reso la vita più difficile alla malavita specializzata in questo genere di reati, che si è riciclata in altre.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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