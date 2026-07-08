dove si impara a custodire la memoria della chiesa

La Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, istituita nel 1884 da Leone XIII e situata nell’Archivio Apostolico Vaticano, si occupa di formare gli esperti incaricati di leggere, interpretare e conservare i documenti della Santa Sede. La scuola fornisce le competenze necessarie per gestire il patrimonio archivistico della Chiesa, mantenendo viva la memoria storica dell’istituzione.

Fondata da Leone XIII nel 1884 e ospitata presso l'Archivio Apostolico Vaticano, la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica forma gli specialisti chiamati a leggere, interpretare e custodire il patrimonio documentario della Santa Sede. Per il professor Enrico Flaiani la competenza archivistica è "una forma concreta di apostolato intellettuale" . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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