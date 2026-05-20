Un appello ai candidati a sindaco per custodire i luoghi della memoria

Da lanazione.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 maggio 2026, a Arezzo, è stato lanciato un appello rivolto ai candidati a sindaco affinché si impegnino a preservare e valorizzare i luoghi della memoria presenti nel territorio comunale. La richiesta sottolinea l'importanza di tutelare queste aree, considerate testimoni del passato locale. Nessuna indicazione è stata fornita sui contenuti specifici dell’impegno richiesto o sui soggetti coinvolti nel sostegno dell’iniziativa. La comunicazione si rivolge direttamente ai futuri amministratori del comune.

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Arezzo, 20 maggio 2026 – La futura amministrazione di Arezzo si impegni a valorizzare e custodire i luoghi della memoria diffusi nel territorio comunale. L’appello è mosso dall’Istituto del Nastro Azzurro fra Decorati al Valor Militare che, in vista delle ormai prossime elezioni amministrative, rivolge il proprio invito ai candidati a sindaco a orientare attenzione verso la salvaguardia di tombe storiche, monumenti, lapidi e cippi come patrimonio storico, civile e culturale della comunità aretina. La triplice richiesta dell’ente morale è di effettuare una periodica manutenzione e cura di questi luoghi, di valorizzare la toponomastica legata... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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