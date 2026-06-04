E-State in Movimento nel campus della Cattolica un centro estivo dove si impara giocando

Da ilpiacenza.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel campus della Cattolica a Piacenza sta per aprire il centro estivo “E-State in Movimento”. Il progetto si svolge all’interno del centro sportivo e prevede attività di gioco, educazione, socializzazione e sport. L’obiettivo è offrire un’esperienza che combini divertimento e attività motorie, coinvolgendo i bambini in un contesto di apprendimento e svago. La struttura si prepara ad accogliere i partecipanti per la nuova stagione estiva.

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Promuovere un equilibrio tra educazione, socializzazione, divertimento, gioco e attività motorie. È con questo ambizioso obiettivo che il centro estivo “E-State in Movimento”, all’interno del centro sportivo del campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sta per iniziare la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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