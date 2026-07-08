Dwayne “The Rock” Johnson è pronto a mettersi nuovamente alla prova con un ruolo decisamente più intenso e drammatico, lontano dalle classiche esplosioni e dai blockbuster d’azione che lo hanno reso una star. Secondo Deadline, Johnson sarà protagonista e produttore di Free Byrd, un nuovo action-drama prodotto da Ben Affleck e Matt Damon attraverso la loro casa di produzione, Artists Equity. Nel film, Johnson interpreterà uno stuntman motociclistico di Las Vegas che decide di tenere nascosta a tutti, compreso il fratello meccanico, la propria diagnosi di demenza, mentre si prepara a compiere un ultimo, pericolosissimo salto. Si tratta quindi di un progetto molto diverso dal classico film d’azione con The Rock. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Dopo The Smashing Machine, The Rock punta ancora sul dramma con Free Byrd

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Matt Damon was BLOWN AWAY by The Rock in The Smashing Machine

Notizie e thread social correlati

War Machine sequel ufficiale: Netflix punta sul successo da 139 mlnNetflix sta sviluppando un sequel di War Machine, uno dei film originali più visti nella storia della piattaforma, con oltre 139 milioni di...

Karde?lerim – For My Family su Canale 5: La nuova soap turca punta sul dramma familiare!Su Canale 5 potrebbe presto andare in onda la nuova soap turca intitolata Karde?lerim – For My Family.