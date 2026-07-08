Dopo The Smashing Machine The Rock punta ancora sul dramma con Free Byrd

Da zonawrestling.net 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dwayne “The Rock” Johnson è pronto a mettersi nuovamente alla prova con un ruolo decisamente più intenso e drammatico, lontano dalle classiche esplosioni e dai blockbuster d’azione che lo hanno reso una star. Secondo  Deadline, Johnson sarà protagonista e produttore di  Free Byrd, un nuovo action-drama prodotto da Ben Affleck e Matt Damon attraverso la loro casa di produzione, Artists Equity. Nel film, Johnson interpreterà uno stuntman motociclistico di Las Vegas che decide di tenere nascosta a tutti, compreso il fratello meccanico, la propria diagnosi di demenza, mentre si prepara a compiere un ultimo, pericolosissimo salto. Si tratta quindi di un progetto molto diverso dal classico film d’azione con The Rock. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Matt Damon was BLOWN AWAY by The Rock in The Smashing Machine

Video Matt Damon was BLOWN AWAY by The Rock in The Smashing Machine

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