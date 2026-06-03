War Machine sequel ufficiale | Netflix punta sul successo da 139 mln

Netflix sta sviluppando un sequel di War Machine, uno dei film originali più visti nella storia della piattaforma, con oltre 139 milioni di visualizzazioni. Il progetto vedrà il ritorno del regista Patrick Hughes, che tornerà a dirigere il nuovo capitolo. La produzione è in fase di pianificazione e il sequel mira a sfruttare il successo ottenuto dal primo film. Non sono stati comunicati dettagli sulla data di uscita o sul cast.

War Machine è diventato uno dei film originali più visti nella storia di Netflix, e ora la piattaforma vuole capitalizzare su questo enorme successo: il sequel è ufficialmente in sviluppo, con il regista Patrick Hughes pronto a tornare dietro la macchina da presa. Dalla sua uscita il 26 marzo, il film ha accumulato ben 139 milioni di visualizzazioni, piazzandosi attualmente al decimo posto nella classifica di tutti i tempi degli originali Netflix più visti, con ancora margine di crescita considerando che la finestra di misurazione si estende fino ai 91 giorni dal lancio. Un risultato straordinario, confermato anche dalla presenza nella top 10 di 93 paesi e dal primo posto in ben 87 di essi per due settimane consecutive. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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WAR MACHINE | Official Trailer | Netflix

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Si è rivelato uno dei 10 film più visti di sempre su Netflix. Quindi la logica conseguenza non poteva che essere una sola: la piattaforma ha ufficialmente messo in cantiere il sequel di WAR MACHINE, il fanta-war movie con Alan Ritchson! #Cinema x.com

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