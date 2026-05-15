Su Canale 5 potrebbe presto andare in onda la nuova soap turca intitolata Karde?lerim – For My Family. La trama ruota attorno a quattro fratelli, tra cui Kadir, Ömer, Asiye ed Emel, che si trovano a dover affrontare una tragedia familiare. La storia si svolge in un college dove i protagonisti si confrontano con segreti, differenze sociali e sfide impreviste. La serie si concentra sulle vicende di questi personaggi e sul loro percorso di ricostruzione.

La soap turca Karde?lerim – For My Family potrebbe arrivare prossimamente su Canale 5. Al centro della storia ci sono Kadir, Ömer, Asiye ed Emel, quattro fratelli travolti da una tragedia familiare e costretti a ricominciare in un college pieno di segreti, differenze sociali e nuovi ostacoli. Mediaset continua a guardare con grande attenzione al mondo delle soap turche, un filone che negli ultimi anni ha conquistato uno spazio sempre più importante nel palinsesto di Canale 5. Dopo il successo di varie produzioni arrivate dalla Turchia, l’azienda sarebbe infatti al lavoro su nuove trattative per arricchire la fascia pomeridiana con storie capaci di unire dramma, sentimento, segreti familiari e colpi di scena. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Karde?lerim – For My Family su Canale 5: La nuova soap turca punta sul dramma familiare!

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