Il Mondiale 2026 sarà il primo con 48 squadre, con 16 in più rispetto alle edizioni precedenti. La fase a eliminazione diretta si amplia con l’introduzione dei sedicesimi di finale, eliminando il passaggio diretto agli ottavi. Tra le partite degli ottavi ci sono Spagna contro Portogallo, Francia contro Marocco e Norvegia contro Inghilterra. Il tabellone include anche incontri tra altre squadre qualificate, con le sfide che si svolgeranno nelle prossime settimane.

Il Mondiale 2026 entra nella storia come la prima edizione in assoluto a 48 squadre. Questo allargamento epocale introduce 16 nazionali in più rispetto al passato e cancella il vecchio passaggio diretto agli ottavi: per la prima volta, i tifosi hanno assistito a un turno a eliminazione diretta aggiuntivo, i sedicesimi di finale. Poi ottavi, quarti, semifinali sino all'ultimo atto della finale del 19 luglio alle 21., Ottavo 1: PARAGUAY-FRANCIA 0-1Ottavo 2: CANADA-MAROCCO 0-3Ottavo 3: PORTOGALLO-SPAGNA, lunedì 6 luglio, ore 21Ottavo 4: USA-BELGIO, martedì 7 luglio, ore 2Ottavo 5: BRASILE-NORVEGIA 1-2Ottavo 6: MESSICO-INGHILTERRA, lunedì 6... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Tabellone incroci: super Spagna-Portogallo, Francia-Marocco e Norvegia-Inghilterra primi quarti

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