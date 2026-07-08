Dodici paesi dell’Unione Europea, Italia inclusa, hanno presentato una richiesta formale per bloccare le norme sul metano. La decisione arriva in un momento in cui il continente affronta ondate di caldo e temperature record. La richiesta mira a sospendere le normative che regolano il settore, mentre le alte temperature continuano a evidenziare le conseguenze dei cambiamenti climatici. La Commissione Europea sta valutando la richiesta, senza ancora adottare una decisione definitiva.

di Massimiliano Perna e Stephanie Brancaforte Proprio nei giorni in cui l’Europa faceva i conti con l’aumento delle temperature e con picchi di caldo che hanno riacceso il dibattito sulla lotta al cambiamento climatico, a Bruxelles, la Commissione Europea ha ricevuto una richiesta specifica. Richiesta che va in direzione pressoché opposta rispetto alle politiche mirate alla riduzione delle emissioni inquinanti e del loro impatto sull’ambiente. Undici nazioni europee hanno chiesto alla Commissione Europea di rinviare l’applicazione del regolamento 20241787, entrato in vigore il 4 agosto 2024. Uno strumento normativo fondamentale che impone... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilfattoquotidiano.it - Dodici paesi Ue, Italia compresa, chiedono di bloccare le norme sul metano. Il clima paga il conto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hormuz paralizzato: Italia e alleati condannano attacchi iraniani e chiedono riapertura Stretto

Notizie e thread social correlati

Buste paga: l’Italia corre ai ripari contro le nuove norme UEMentre il countdown per la nuova normativa europea corre serrato, l’Italia si trova a gestire un rapido adeguamento delle proprie procedure di...

Leggi anche: Oms, il clima trattato come emergenza sanitaria. Il conto dell’Italia tra sussidi fossili e 22 infrazioni Ue

Temi più discussi: 2,5 miliardi di € dei proventi dell'EU ETS investiti in sistemi energetici più puliti in 11 paesi dell'UE - Rappresentanza in Italia; Quanti sono i giovani che non studiano e non lavorano in Italia?; Tabacchi, in Italia fisco record a 15,6 miliardi. Regole Ue in cerca di nuovi equilibri; Condizionatori, le diverse regole per installarli nei Paesi Ue.

I Neet sono quei giovani tra 15 e 29 anni che non studiano né lavorano. In Italia sono circa 1 su 10, con una media superiore a quella dei paesi Ue. Insieme a @Conibambini abbiamo analizzato la situazione nelle città, per comprendere il fenomeno. x.com

L’Ue come scudo di sicurezza. Aumenta la fiducia degli europei per l’Unione, soprattutto in ItaliaL’Eurobarometro del Parlamento europeo evidenzia un aumento della fiducia nelle istituzioni di Bruxelles, viste come un'ancora nel caos globale. L'Italia supera la media per ottimismo sul futuro dell' ... quotidiano.net

Tunisia, il Paese sicuro secondo Italia e Ue alla sbarra: quattro ricorsi alla Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoliLa Tunisia che vende migranti ai libici è nella lista dei paesi sicuri votata in Ue. Ma quattro ricorsi la portano alla Corte africana ... lanotiziagiornale.it