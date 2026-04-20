Buste paga | l’Italia corre ai ripari contro le nuove norme UE

Mentre il countdown per la nuova normativa europea corre serrato, l’Italia si trova a gestire un rapido adeguamento delle proprie procedure di elaborazione delle buste paga. Le nuove regole prevedono modifiche ai modelli di certificazione e ai processi di trasmissione dei dati tra aziende e amministrazioni fiscali. Le imprese italiane si stanno preparando a rispettare le tempistiche e le richieste tecniche imposte dalla normativa europea, con un'attenzione particolare alla conformità e alla sicurezza delle informazioni.

Mentre il countdown per la nuova normativa europea corre serrato, l’Italia si trova a gestire un ritardo preoccupante nella gestione delle buste paga: solo il 61% delle imprese nazionali sta già lavorando per garantire la trasparenza dei salari, un dato che lascia indietro il Paese rispetto alla media globale del 77%. La spinta principale non nasce da una scelta strategica di benessere organizzativo, ma dalla necessità di adeguarsi agli obblighi di legge che entreranno in vigore il prossimo 7 giugno 2026. Il della gestione retributiva sta subendo una trasformazione accelerata su scala mondiale. Secondo i dati della Global Pay Transparency Survey di Mercer, che ha analizzato oltre 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Buste paga: l’Italia corre ai ripari contro le nuove norme UE Notizie correlate Assegno unico per i figli, il governo corre ai ripari sul requisito della residenza in Italia da almeno due anni per evitare l’infrazione UeIl panorama delle misure di sostegno alle famiglie in Italia attraversa una fase di cambiamento, spinta soprattutto dalla necessità impellente di... Leggi anche: Nuove regole, si corre ai ripari: la Fia valuta modifiche tecniche Altri aggiornamenti Temi più discussi: La città con gli stipendi più bassi in Italia: vivere qui, però, è bellissimo; Stipendi, come cambierà la busta paga nel 2026: dalla guerra alla crescita dell'inflazione, i fattori; Lavoratore, in arrivo più soldi in busta paga e fringe benefit fino a 3.000 euro: ecco le novità del Decreto 1° Maggio; Aumento degli stipendi nel mese di maggio, ma non per tutti: chi è coinvolto e quanto arriva in busta paga. Aumento in busta paga da maggio: pronti 90 euro al mese. Firmato l’accordoArriva un aumento immediato in busta paga per migliaia di lavoratori, con 90 euro lordi mensili che scatteranno già da maggio 2026. Si tratta di un primo segnale concreto sul fronte salariale, in atte ... msn.com Stipendi gennaio 2026, buste paga a rischio: agevolazioni e sconti Irpef, possibili trattenute. Ecco perchéIl primo mese del 2026 si apre con un campanello d’allarme che arriva direttamente dai consulenti del lavoro: le buste paga di gennaio potrebbero subire ritardi o errori a causa del mancato ... ilmattino.it Il tradizionale appuntamento con il decreto lavoro del primo maggio torna al centro dell’agenda del governo, con una serie di interventi che puntano ad alleggerire il peso fiscale sulle buste paga degli italiani - facebook.com facebook