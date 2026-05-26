L’estate 2024 ha causato 62.775 morti per il caldo in Europa, con 19.038 in Italia. L’Organizzazione mondiale della sanità ha trattato il cambiamento climatico come un’emergenza sanitaria. L’Italia ha ricevuto 22 infrazioni dall’Unione europea per sussidi ai combustibili fossili. La situazione si aggrava con l’aumento delle temperature e l’impatto sulla salute pubblica.

Tira un brutto clima: siamo a 62.775 morti per il caldo in Europa nell’estate 2024, di cui 19.038 in Italia. Nell’estate 2025, in 854 città europee, il 70% dei circa 24.000 decessi stimati per le ondate di calore è stato attribuito al riscaldamento di origine antropica. Sono i numeri davanti ai quali la Pan-European Commission on Climate and Health (Pecch), istituita da Oms Europa nel giugno 2025, chiede ora che il cambiamento climatico venga ufficialmente classificato come “emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale”, la stessa categoria usata per il Covid e per Ebola. Il rapporto Call to Action è stato pubblicato il 17 maggio... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Oms, il clima trattato come emergenza sanitaria. Il conto dell’Italia tra sussidi fossili e 22 infrazioni Ue

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