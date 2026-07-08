Djokovic stremato dopo la vittoria su Auger-Aliassime | Scusa qual era la domanda?

Da video.gazzetta.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo una partita lunga 5 ore e 14 minuti nei quarti di finale di Wimbledon, il tennista serbo Djokovic appare visibilmente stanco e fatica a rispondere alle domande. La sfida contro l’avversario canadese si è conclusa con la vittoria di Djokovic, che ora si prepara a sfidare l’italiano Sinner in semifinale, prevista per venerdì alle 14:30. Djokovic ha mostrato segni di affaticamento al termine del match.

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Il campione serbo Novak Djokovic fatica a parlare dopo la battaglia con Auger-Aliassime che si è consumata in 5 ore e 14 minuti nei quarti di finale di Wimbledon e che gli consentirà di giocare contro Sinner in semifinale (venerdì alle 14:30 su Sky). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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