Novak Djokovic ha battuto Auger-Aliassime in una partita durata cinque ore e 15 minuti, conquistando così l’accesso alla semifinale di Wimbledon. La sfida ha raggiunto il suo 50° quinto set in uno Slam, diventando la seconda partita più lunga della sua carriera, dopo la semifinale di Wimbledon 2018 contro Nadal. Djokovic disputerà ora la semifinale contro un avversario ancora da decidere.

Al 50° quinto set in uno Slam, dopo cinque ore e 15 minuti (la co-seconda partita più lunga della sua vita assieme alla semifinale Nadal di Wimbledon 2018, giocata però su due giorni), Novak Djokovic va per la quindicesima volta in semifinale ai Championships. Dopo una lotta intensissima, sfibrante, infinita, supera il canadese Felix Auger-Aliassime per 7-6(10) 3-6 6-3 6-7(4) 7-6(4). Sarà dunque lui, venerdì, ad affrontare Jannik Sinner, in una sfida che ad oggi non può non ricordare quanto accaduto agli Australian Open, per quanto lì l’attuale numero 1 del mondo ci arrivasse dopo un torneo molto tormentato. Com’è come non è, è ciò che l’organizzazione avrebbe voluto, forse, come finale, ma che si va a infilare nel solco del penultimo atto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Novak Djokovic sfiderà Sinner in semifinale a Wimbledon: sconfitto Auger-Aliassime dopo un record di durata

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Novak Djokovic vs Jannik Sinner | Semi-Final | Australian Open 2026 Extended Highlights

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