Durante le semifinali di Wimbledon 2026, Novak Djokovic ha battuto Felix Auger-Aliassime in una partita durata più di cinque ore, conquistando così l'accesso alla finale. Nella fase successiva, sfiderà Jannik Sinner. La partita si è protratta a lungo, con scambi intensi e un livello di gioco elevato. Djokovic ha prevalso nel set decisivo, portando a casa la vittoria e il diritto di competere per il titolo.

Novak Djokovic sarà l’avversario di Jannik Sinner nelle semifinali di Wimbledon 2026. Il campione serbo ha conquistato il pass per il penultimo atto del torneo al termine di una battaglia durata oltre cinque ore contro Felix Auger-Aliassime, terza testa di serie del tabellone. Un successo ottenuto al termine di un match combattutissimo e destinato a entrare nella storia dei Championships, che regala al sette volte vincitore del torneo un nuovo confronto con il campione in carica e numero uno del mondo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wimbledon (@wimbledon) Una maratona da record contro Auger-Aliassime. Djokovic si è imposto con il punteggio di 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 dopo 5 ore e 14 minuti di gioco, superando quello che è diventato il quarto di finale più lungo nella storia di Wimbledon. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Wimbledon 2026, Djokovic piega Auger-Aliassime dopo oltre cinque ore: in semifinale sfiderà Sinner

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Novak Djokovic v Jannik Sinner Extended Highlights | Australian Open 2026 Semifinal

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