Djokovic pronto per la sfida contro Sinner | Non è il momento di pensare ai numeri
Djokovic ha vinto in cinque ore e un quarto contro Auger-Aliassime, quarto nel ranking ATP, qualificandosi per la quindicesima semifinale a Wimbledon. Dopo la lunga sfida, ha dichiarato che non è il momento di pensare ai numeri, concentrandosi sulla prossima partita. La vittoria prosegue la sua striscia di successi nel torneo, che lo ha visto raggiungere un nuovo record di semifinale.
Roma, 8 luglio 2026 – Novak Djokovic è semplicemente infinito. Una battaglia di 5 ore e 15 minuti contro Auger-Aliassime (quarto nella classifica mondiale Atp), poi la vittoria e la quindicesima semifinale a Wimbledon della sua carriera. Ancora una volta il serbo ha dimostrato di essere uno dei migliori atleti di sempre e ha dato esempio della sua mentalità straordinaria: a 39 anni è ancora lì a giocarsela con tennisti molto più giovani di lui, con la stessa fame di quando ancora doveva prendersi tutto. Il suo obiettivo ormai è noto a tutti: vincere il venticinquesimo titolo slam per entrare ancora di più nella storia, ma ora non ha alcuna intenzione di pensare ai numeri e ai record e rimane concentrato sul prossimo passo da fare: la semifinale contro Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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