Devo pensare che posso batterlo se servo bene… | Ofner lancia la sfida a Sinner E quel precedente a Ortisei…
Jannik Sinner si prepara ad affrontare Sebastian Ofner nel secondo turno degli Internazionali d’Italia. Il giocatore austriaco ha dichiarato di credere di potersi imporre, purché serva nel modo giusto. La partita rappresenta un nuovo step nel torneo, dopo che Ofner aveva già partecipato a un precedente confronto a Ortisei. La sfida si svolgerà sui campi romani, con i due tennisti pronti a scendere in campo.
Jannik Sinner affronterà Sebastian Ofner al secondo turno degli Internazionali d’Italia: dopo aver usufruito di un bye, il fuoriclasse altoatesino farà il proprio debutto sulla terra rossa di Roma per fronteggiare l’avversario austriaco, capace di sconfiggere lo statunitense Alex Michelsen con il punteggio di 6-3, 6-3. Esordio tutt’altro che impossibile per il numero 1 del mondo, che punta a farsi strada di fronte al proprio pubblico dopo aver dettato legge negli ultimi quattro Masters Miami (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid). Il 24enne non ha mai affrontato il 29enne, numero 82 del ranking ATP, sul circuito maggiore, ma figura un...🔗 Leggi su Oasport.it
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Quella frase che ti gela il sangue: "Ci devo pensare." E tu, cosa fai Lo lasci andare, sperando che richiami Se è così, la trattativa è già persa. Non è il momento di mollare la presa. È il momento di riaprire il dialogo. Nel video ti mostro una strategia semplice, - facebook.com facebook