Nel tabellone di Wimbledon 2026, i quarti di finale vedranno Djokovic contro Auger-Aliassime e Sinner contro Struff. La partita tra Sinner e Struff si giocherà martedì prossimo, mentre Djokovic affronterà il canadese.

Gli ottavi di finale della parte alta del tabellone di singolare maschile del torneo di Wimbledon 2026 di tennis definiscono i primi due match dei quarti: si affronteranno martedì prossimo da una parte Jannik Sinner ed il tedesco Jan-Lennard Struff e dall’altra il canadese Felix Auger-Aliassime ed il serbo Novak Djokovic. Terza vittoria consecutiva in tre set per il numero 1 del seeding e del mondo, Jannik Sinner, che in serata pone fine alla cavalcata del qualificato nipponico Shintaro Mochizuki, battuto con il punteggio di 6-3 7-6 (0) 6-3 in due ore e 26 minuti. Per l’azzurro al prossimo turno ci sarà il tedesco Jan-Lennard Struff, che va sotto di due set, risale, e poi approfitta del ritiro del polacco Hubert Hurkacz, giunto sullo score di 3-6 6-7 (5) 7-6 (2) 7-5 4-2 per il teutonico dopo tre ore e quaranta minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Wimbledon 2026, sarà Djokovic contro Auger-Aliassime ai quarti. Struff per Sinner

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Novak Djokovic On-Court Interview | Australian Open 2026 Final

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