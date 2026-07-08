Djokovic | Magari giocare solo 90 minuti come Messi Poi stuzzica Sinner

Il tennista ha commentato che forse preferirebbe giocare solo 90 minuti, come Messi in una partita di calcio. Poi ha rivolto una battuta al giovane avversario, invitandolo a sfidarlo in un match di tennis. La vittoria di una maratona di tennis a 39 anni contro un avversario di 25 rappresenta una sfida significativa.

Vincere una maratona è già di per sé qualcosa di speciale. Vincerla a 39 anni, quando il tuo avversario ne ha 25, rende la questione degna del termine impresa. Novak Djokovic impiega 5 ore e 15 minuti per avere la meglio su Felix Auger-Aliassime, prendendosi la semifinale contro Jannik Sinner a Wimbledon. "Sarebbe stato bello - spiega con un sorriso il serbo, accostato subito a Messi secondo quanto riportato da Supertennis - giocare solo 90 minuti come lui, ma è stato fantastico far parte di una partita così epica, durata più di cinque ore. Non ricordo di aver mai giocato un match così lungo a Wimbledon. Forse la finale con Federer del 2019 si avvicina per durata (furono 4 ore e 55, ndr), ma questa è stata una battaglia incredibilmente equilibrata. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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