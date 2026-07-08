Il tennista Novak Djokovic ha scherzato sulla possibilità di giocare solo 90 minuti con il calciatore Messi, mentre ha anche provocato il giovane Sinner. Nel mondo dello sport, vincere una maratona a 39 anni contro un avversario di 25 è considerato un risultato notevole. Djokovic ha espresso questa idea durante un evento, evidenziando il suo spirito competitivo e il suo senso dell’umorismo. Nessuna dichiarazione ufficiale riguardo a incontri futuri tra i due atleti è stata rilasciata.

Vincere una maratona è già di per sé qualcosa di speciale. Vincerla a 39 anni, quando il tuo avversario ne ha 25, rende la questione degna del termine impresa. Novak Djokovic impiega 5 ore e 15 minuti per avere la meglio su Felix Auger-Aliassime, prendendosi la semifinale contro Jannik Sinner a Wimbledon. "Sarebbe stato bello - spiega con un sorriso il serbo, accostato subito a Messi secondo quanto riportato da Supertennis - giocare solo 90 minuti come lui, ma è stato fantastico far parte di una partita così epica, durata più di cinque ore. Non ricordo di aver mai giocato un match così lungo a Wimbledon. Forse la finale con Federer del 2019 si avvicina per durata (furono 4 ore e 55, ndr), ma questa è stata una battaglia incredibilmente equilibrata. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Djokovic: "Magari giocare solo 90 minuti con Messi". Poi stuzzica Sinner

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