Dopo aver vinto la partita contro Felix Auger-Aliassime a Wimbledon, Djokovic ha scherzato su Messi, dicendo che sarebbe bello giocare solo 90 minuti come il calciatore. Il tennista, 39 anni, ha concluso la maratona di oltre cinque ore, qualificandosi per la semifinale contro Jannik Sinner. La vittoria si è aggiunta alle sue numerose imprese sul campo, mentre il commento su Messi ha attirato l’attenzione dei media.

C’è un filo che unisce Djokovic e Messi, e non è solo l’età. Il campione serbo, 39 anni, ha appena firmato l’ennesima impresa a Wimbledon battendo Felix Auger-Aliassime dopo una battaglia di oltre cinque ore, qualificandosi per la semifinale contro Jannik Sinner. E in conferenza stampa, davanti al paragone con l’altro fenomeno 39enne che sta incantando il mondo — la Pulce argentina —, si è lasciato andare a una battuta che è già virale. Le sue parole sono riprese da Sky Sport. La battuta di Djokovic su Messi. “Sarebbe bello giocare 90 minuti come lui”, ha detto Nole ridendo, riferendosi alla durata di una partita di calcio rispetto alle cinque ore e un quarto appena spese sull’erba. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Djokovic scherza su Messi dopo la maratona di Wimbledon: “Sarebbe bello giocare solo 90 minuti come lui”

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