Djokovic furioso a Wimbledon | Non mi interessa cosa succede a Sinner

Novak Djokovic ha raggiunto la semifinale di Wimbledon dopo aver vinto contro Felix Auger-Aliassime in tre set. Durante la partita, il tennista ha mostrato segni di nervosismo e ha commentato di non essere interessato alle vicende di un altro giocatore, Sinner. L'incontro si è concluso con la vittoria di Djokovic, ma le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione. La partita si è svolta senza ulteriori incidenti o problemi tecnici di rilievo.

Novak Djokovic ha conquistato la semifinale di Wimbledon al termine di una battaglia estenuante contro Felix Auger-Aliassime, ma a far discutere non è stato soltanto il risultato. Durante il match il campione serbo ha dato vita a un acceso confronto con la supervisor del torneo, contestando la decisione di chiudere il tetto del Campo Centrale all’inizio del terzo set. La scelta degli organizzatori, motivata dal peggioramento delle condizioni di luce e dalla necessità di uniformare il regolamento, non è stata condivisa né da Djokovic né dal suo avversario. Il serbo ha manifestato tutto il proprio disappunto direttamente in campo, dando vita a un siparietto che ha attirato l’attenzione del pubblico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Novak Djokovic Praises INCREDIBLE Opponent | Wimbledon First Round Interview

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