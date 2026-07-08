Durante il match contro Felix Auger-Aliassime, vinto dopo 5 ore e 12 minuti al super tie-break del quinto set, Novak Djokovic ha espresso fastidio riguardo alle regole di Wimbledon, in particolare sulla chiusura del tetto. In un momento di nervosismo tra secondo e terzo set, ha detto di non essere interessato ai match di altri giocatori, concentrandosi solo sulla propria partita. Djokovic si trova ora ad affrontare Sinner nel torneo.

“Di Jannik, non mi interessa cosa succede nei suoi match. Io sto parlando del nostro match in questo momento”. Nel match spettacolare contro Felix Auger – Aliassime, vinto dopo 5 ore e 12 minuti al super tie-break del quinto ( ora affronta Sinner ), per Novak Djokovic c’è stato anche un momento di nervosismo tra secondo e terzo set. Il motivo? La chiusura anticipata del tetto voluta dalla supervisor del torneo Denise Parnell, una delle ufficiali più esperte del circuito. Una scelta non condivisa da Djokovic e Auger – Aliassime, con il serbo che si è sfogato proprio con Parnell alla fine del secondo parziale. Sull’1-1 nel conteggio dei set, Parnell è scesa dalla sua postazione per parlare con i tennisti e comunicare della chiusura del tetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Ilfattoquotidiano.it - “Non mi interessa cosa succede nei match di Sinner. Non avete idea di quale sia la regola”: Djokovic contro la chiusura del tetto a Wimbledon

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INTERNAZIONALI DI ROMA, SINNER VS OFNER: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV IN CHIARO PER TUTTI.

Notizie e thread social correlati

Djokovic furibondo a Wimbledon per la regola del tetto: “Non mi interessa cosa succede a Sinner”A Wimbledon, Novak Djokovic si è scagliato contro la decisione di chiudere il tetto sul Centrale, contestando la coerenza della regola.

Perché a Wimbledon ci si veste solo di bianco (e cosa succede a chi infrange la regola)A Wimbledon si impone un rigoroso codice di abbigliamento: i partecipanti devono indossare solo capi bianchi.

Temi più discussi: Djokovic furibondo a Wimbledon per la regola del tetto: Non mi interessa cosa succede a Sinner; Sinner e la scoperta della fragilità, Crepet: Viva i fantasmi. Diventerà ancora più grande, grazie ai suoi fantasmi; La rivelazione di Sinner: All'inizio ero molto teso, c'era nervosismo. Non era una partita come le altre; Jannik Sinner: Sono una persona molto attenta ai soldi. Le mie auto? Non voglio parlarne.

#Djokovic furibondo a Wimbledon per la regola del tetto: Non mi interessa cosa succede a #Sinner x.com

Djokovic furibondo a Wimbledon per la regola del tetto: Non mi interessa cosa succede a SinnerNovak Djokovic ha vissuto con il solito grande trasporto emotivo il quarto di finale contro Auger-Aliassime a Wimbledon. Ne è stato prova anche un momento di nervosismo con la supervisor del torneo De ... fanpage.it

Wimbledon, Djokovic protesta: il tetto fa infuriare Nole che tira in ballo Sinner. Multa per il serbo: cosa è successoWimbledon, Djokovic protesta: il tetto fa infuriare Nole che tira in ballo Sinner. L’orario della semifinale e il rischio per Jannik ... sport.virgilio.it