Djokovic e Messi campioni a 39 anni ma Novak invidia Leo | Anche a me piacerebbe giocare 90 minuti

A 39 anni, Djokovic si trova in semifinale a Wimbledon, mentre Messi incanta ai Mondiali 2026. Entrambi sono considerati campioni longevi, in grado di mantenere alte performance a questa età. Djokovic ha espresso un desiderio di giocare 90 minuti come Messi, manifestando una certa invidia per la durata e l’energia che il calciatore mostra in campo. I due sono esempi di atleti che continuano a stupire con le loro competenze.

Djokovic è in semifinale a Wimbledon, Messi delizia ai Mondiali 2026. A 39 anni sono due campioni infiniti che non finiscono di sbalordire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Djokovic.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Novak Djokovic ammette: “Giocare ad alto livello a 39 anni è sempre più dura”Novak Djokovic ha dichiarato che giocare a livello elevato a 39 anni diventa sempre più difficile.

Djokovic: "Magari giocare solo 90 minuti come Messi". Poi stuzzica SinnerIl tennista ha commentato che forse preferirebbe giocare solo 90 minuti, come Messi in una partita di calcio.

Temi più discussi: Sinner-Djokovic in semifinale a Wimbledon: il rapporto complesso tra i due e la sfida allo specchio, torna l'eterno confronto; Djokovic perde le staffe e prende il warning, Safiullin vince il terzo set (VIDEO); Mondiali, Argentina-Egitto 3-2: Messi sbaglia un rigore, poi rimonta super e campioni ai quarti; Da Messi a Haaland, il party del gol: ai Mondiali la scarpa d’oro è un affare da campioni.

Djokovic come Messi? Il serbo ci scherza su: Sarebbe bello giocare soltanto 90 minutiIl serbo in conferenza stampa ha scherzato con i giornalisti sul paragone con Lionel Messi, che ad Atlanta con la sua Argentina ha scritto un’altra pagina di storia del calcio Un inedito asse Londra-A ... tennisitaliano.it

Messi e Djokovic, come si diventa eterniA quarant'anni dominano nei loro sport, in competizioni tiratissime e spesso con avversari che hanno venti anni di meno. Paolo Condò: Questi campioni sono ... huffingtonpost.it