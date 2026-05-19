Alcaraz salta Wimbledon | Non sono in grado di competere

Il tennista spagnolo ha annunciato di non partecipare a Wimbledon, dichiarando di non essere in condizioni di competere. La decisione arriva pochi giorni prima dell’inizio del torneo, che si svolgerà a Londra. Alcaraz ha spiegato di aver subito un infortunio che lo ha costretto a fermarsi e che non gli permette di affrontare al meglio la competizione. Questa scelta si aggiunge alle assenze di altri giocatori che avevano già annunciato di non partecipare.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz salta Wimbledon. Oggi, martedì 19 maggio, il tennista spagnolo ha annunciato che non parteciperà allo Slam londinese, a cui arrivava dopo la finale persa contro Jannik Sinner lo scorso anno, a causa dell'infortunio al polso rimediato a Barcellona che lo ha già costretto a saltare Madrid, gli Internazionali d'Italia e il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alcaraz Wins INSANE Point vs Sinner at Wimbledon Final

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Carlos Alcaraz salta anche Wimbledon: “Non sono ancora pronto per competere”. L’infortunio diventa un caso

Leggi anche: Alcaraz salta anche Wimbledon? L’allarme dalla Spagna

ALCARAZ SALTA WIMBLEDON E QUEEN’S Carlos Alcaraz annuncia il ritiro dalla stagione sull’erba: lo spagnolo non prenderà parte né al Queen’s né a Wimbledon per continuare il recupero dall’infortunio Mi sento meglio, ma non sono ancora pron x.com

Tennis, Alcaraz salta anche Wimbledon: Non sono ancora prontoRoma, 19 mag. (askanews) – Nuovo stop per Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo ha annunciato sui social il forfait per la stagione sull’erba, rinunciando così sia al torneo del Queen’s sia a Wimbledon ... askanews.it

Carlos Alcaraz salta anche Wimbledon: Non sono in condizione di giocare. Sinner è senza rivaliCarlos Alcaraz annuncia che non parteciperà a Wimbledon. Carlitos continua la sua riabilitazione per i problemi al polso che ha subito a Barcellona e non giocherà Queste le parole del tennista spagnol ... fanpage.it