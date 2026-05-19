Alcaraz salta Wimbledon | Non sono in grado di competere

Da webmagazine24.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tennista spagnolo ha annunciato di non partecipare a Wimbledon, dichiarando di non essere in condizioni di competere. La decisione arriva pochi giorni prima dell’inizio del torneo, che si svolgerà a Londra. Alcaraz ha spiegato di aver subito un infortunio che lo ha costretto a fermarsi e che non gli permette di affrontare al meglio la competizione. Questa scelta si aggiunge alle assenze di altri giocatori che avevano già annunciato di non partecipare.

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(Adnkronos) – Carlos Alcaraz salta Wimbledon. Oggi, martedì 19 maggio, il tennista spagnolo ha annunciato che non parteciperà allo Slam londinese, a cui arrivava dopo la finale persa contro Jannik Sinner lo scorso anno, a causa dell'infortunio al polso rimediato a Barcellona che lo ha già costretto a saltare Madrid, gli Internazionali d'Italia e il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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