Carlos Alcaraz non parteciperà a Wimbledon a causa di un infortunio al polso. Lo spagnolo ha subito il problema durante il primo turno dell'ATP 500 di Barcellona, giocato contro Virtanen. Dopo aver valutato le sue condizioni, Alcaraz ha dichiarato di non essere in grado di competere al torneo londinese. La sua assenza rappresenta una perdita per la competizione, considerando che era uno dei favoriti del torneo. La situazione del suo infortunio rimane ancora da monitorare.

L'infortunio al polso continua a tormentare Carlos, lo spagnolo se lo era rimediato durante il match contro Virtanen nel primo turno dell'Atp 500 di Barcellona Carlos Alcaraz ha annunciato sui suoi social che, nonostante l’infortunio al polso sia in fase di miglioramento, non è ancora nella condizione di tornare in campo. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma e ilRoland Garros, infatti, sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queen’s e, soprattutto, a Wimbledon. Questo il contenuto del suo post su Instagram: “Il mio recupero sta andando bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per competere, motivo per cui devo ritirarmi dallo swing sull’erba al Queen’s e a Wimbledon“, due tornei davvero speciali per il numero 2 al mondo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alcaraz salterà Wimbledon: “Non sono in grado di competere”

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Alcaraz Wins INSANE Point vs Sinner at Wimbledon Final

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