La coppia di escursionisti è stata ritrovata all'alba di ieri tra Veneto e Friuli, dopo essere scomparsa sei giorni fa. Durante il periodo di isolamento, hanno vissuto tra boschi, ghiaioni e sentieri abbandonati, senza cibo. Per sopravvivere, hanno bevuto l’acqua di un ruscello. Sono stati individuati e recuperati in condizioni stabili.

Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, escursionisti di Osimo, sono stati ritrovati all’alba di ieri tra Veneto e Friuli. Per quasi sei giorni hanno vissuto isolati tra boschi, ghiaioni e sentieri ormai dimenticati, senza cibo e con la speranza che qualcuno riuscisse a trovarli. A tenerli in vita sono stati un piccolo rifugio costruito sotto un albero, l’acqua di un ruscello e la convinzione che i soccorritori non avrebbero smesso di cercarli. È la storia di Davide Cesaroni, 41 anni, e Chiara Pesaresi, 38, marito e moglie di Osimo, in provincia di Ancona, ritrovati all’alba di martedì dopo essere rimasti dispersi tra le Dolomiti del Veneto e del Friuli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Dispersi per sei giorni tra le Dolomiti, il racconto della coppia salvata: ‘Abbiamo bevuto l’acqua del ruscello per sopravvivere’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Davide e Chiara sono tornati a Osimo. «Cinque giorni senza mangiare dispersi sulle Dolomiti friulane. Vivi grazie al ruscello e ai soccorsi»Davide e Chiara sono stati trovati dopo cinque giorni trascorsi nelle Dolomiti friulane, durante i quali sono sopravvissuti grazie all’acqua di un...

Dispersi sulle Dolomiti e ritrovati dopo cinque giorni, ecco come hanno fatto i due escursionisti a sopravvivereDue escursionisti dispersi sulle Dolomiti sono stati ritrovati dopo cinque giorni.

Temi più discussi: Davide e Chiara, una salvezza miracolosa: Dispersi da 6 giorni sulle Dolomiti senza cibo, ecco come siamo sopravvissuti; Ritrovati vivi dopo sei giorni i due escursionisti dispersi tra Friuli e Veneto; Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, marito e moglie ritrovati vivi: i due escursionisti erano dispersi da 5 giorni sulle Dolomiti; Ritrovati vivi dopo sei giorni: salvi i due escursionisti di Osimo.

Marito e moglie dispersi sulle Dolomiti, Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi trovati dopo 6 giorni: Senza cibo, come rifugio un albero. Un ruscello ci ha salvato la vitaCoppia marchigiana trovata dai soccorritori sulle montagne della provincia di Pordenone: si sono persi imboccando un sentiero chiuso. L'allarme, le ricerche e il sollievo delle famiglie ... corrieredelveneto.corriere.it

2.954 morti, 16.592 feriti, 60.000 dispersi, 16.000 persone senza casa. È questo il bilancio dei due violenti terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 che il 24 giugno hanno colpito il Venezuela. Dati drammatici ma che sono destinati ad aumentare. Le persone tratte in s x.com

Dispersi per giorni tra le montagne, il lieto fine: ritrovati vivi marito e moglieRitrovati vivi due escursionisti marchigiani dispersi tra Friuli e Veneto: decisivo l'intervento del Soccorso Alpino dopo giorni di ricerche. blitzquotidiano.it