Davide e Chiara sono stati trovati dopo cinque giorni trascorsi nelle Dolomiti friulane, durante i quali sono sopravvissuti grazie all’acqua di un ruscello e ai soccorsi. I due erano dispersi e privi di cibo, e sono stati individuati e recuperati al termine del periodo di assenza. La loro vicenda si è conclusa con il ritorno in sicurezza nella città di Osimo.

ANCONA - Per cinque giorni hanno vissuto con un solo pensiero: resistere abbastanza a lungo perché qualcuno li trovasse. La storia di Davide Cesaroni, 41 anni, e della moglie Chiara Pesaresi, 38, di Osimo, si è conclusa con un lieto fine dopo cinque giorni trascorsi dispersi tra gli Spalti di Toro, al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, in una delle aree più impervie delle Dolomiti Friulane. Il racconto «Non abbiamo mangiato nulla da giovedì scorso. Siamo vivi grazie alla natura: il ruscello vicino a noi ci ha aiutato a sopravvivere e ci ha dato lo stimolo per continuare a crederci», hanno raccontato pochi minuti dopo il recupero. «Abbiamo creduto in noi stessi e in chi ci ha aiutato, sperando, in ogni minuto delle lunghe giornate di attesa, che arrivassero i soccorsi». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Davide e Chiara sono tornati a Osimo. «Cinque giorni senza mangiare dispersi sulle Dolomiti friulane. Vivi grazie al ruscello e ai soccorsi»

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