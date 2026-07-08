Un ingegnere di 51 anni, disabile, denuncia disagi sui mezzi pubblici. Spiega che sui treni e in metrò incontra difficoltà per accedere e muoversi, senza supporto adeguato. Per raggiungere casa, impiega circa tre ore. La sua testimonianza evidenzia le criticità nella mobilità per le persone con disabilità.

Milano, 8 luglio 2026 – Pietro Argentieri non ha scelta. Ingegnere informatico di 51 anni, dipendente del Politecnico di Milano, Pietro non può scegliere dove sedersi quando sale sul treno. Per chi, come lui, convive con una disabilità, per chi si muove su una sedia a rotelle, i posti sono obbligati e pure contati. Oltre a non aver scelta, Pietro finora non ha avuto risposte. Perlomeno, non risolutive, non degne di essere definite tali. Le ha chieste via mail a Trenord e via telefono ad Atm, le due aziende del trasporto pubblico alle quali si affida per percorrere la distanza tra la stazione ferroviaria di Busto Arsizio e il Politecnico: solo 37 chilometri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Disabilità e mezzi pubblici, l’odissea di Pietro: “Disagi sui treni e in metrò. E per arrivare a casa ci metto 3 ore”

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