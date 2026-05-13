Finale di Coppa Italia a Roma come arrivare all'Olimpico | mezzi pubblici potenziati gli orari di metro e bus

Mercoledì 13 maggio si terrà allo Stadio Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia tra le squadre di Inter e Lazio. Per raggiungere l'impianto, sono stati potenziati i mezzi pubblici, con orari ampliati per metro e autobus. Le linee di trasporto pubblico sono state organizzate per facilitare l'afflusso e il deflusso dei tifosi, riducendo i disagi durante l'evento.

Mercoledì 13 maggio è in programma allo Stadio Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Previste corse straordinarie di metro e bus. La partita inizia alle ore 21 e finisce intorno alle ore 23.30.🔗 Leggi su Fanpage.it

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