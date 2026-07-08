Un dirigente medico è stato accoltellato a Palermo mentre svolgeva il suo servizio in un centro Asp di via Arcoleo. L’aggressore è stato fermato dalle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto dopo che il medico aveva respinto una richiesta senza documentazione necessaria. La vicenda ha riacceso il dibattito sul Daspo sanitario.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Medico ferito dopo aver respinto una richiesta priva della documentazione necessaria. Momenti di grande tensione nella mattinata di oggi, 8 luglio 2026, a Palermo, dove il dirigente medico Franco Sutera è stato accoltellato all’interno del centro Asp di via Arcoleo durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. Secondo una prima ricostruzione, il professionista, responsabile della gestione delle forniture di presidi sanitari, stava esaminando la pratica presentata da un utente. Dopo aver verificato la documentazione, avrebbe comunicato che la richiesta non poteva essere accolta poiché risultava incompleta. A quel punto l’uomo avrebbe estratto un coltello, minacciando il medico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Dirigente medico accoltellato a Palermo durante il servizio: fermato l’aggressore, torna il dibattito sul Daspo sanitario

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