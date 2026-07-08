Dietrofront di Mediaset il nuovo programma di Enrico Papi rinviato
Un inatteso colpo di scena nel palinsesto estivo di Canale 5. Secondo un’indiscrezione riportata da Davide Maggio, il nuovo programma di Enrico Papi – Let’s Make a Deal – non prenderà il posto de La Ruota della Fortuna, come prenanunciato. Mediaset ci avrebbe ripensato, lasciando Gerry Scotti esattamente dov’è e rimandando a data da destinarsi il ritorno di Enrico Papi sul quinto canale. Enrico Papi rimandato, resta Gerry Scotti. Sembrava ormai certo il grande ritorno estivo di Enrico Papi nell’Access Prime Time di Canale 5, pronto a prendere le redini di Let’s Make a Deal, nuovo format perfetto per intrattenere il pubblico nei mesi più caldi dell’anno. 🔗 Leggi su Dilei.it
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