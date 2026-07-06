Enrico Papi pronto a lasciare Mediaset per Nove? Scoppia il caos con Banijay

Da ildifforme.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Enrico Papi avrebbe dovuto trasferirsi su Nove, ma il passaggio è bloccato. La decisione di Mediaset di mantenere La Ruota su Canale 5 ha creato tensioni con Banijay, che produce il programma. Papi sarebbe pronto a lasciare il gruppo per approdare su un altro canale. La situazione genera incertezza sul futuro del conduttore e sulle trattative tra le parti coinvolte.

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Enrico Papi sarebbe dovuto sbarcare nell'access estivo di Canale 5 ma Pier Silvio Berlusconi non vuole rinunciare a La Ruota, rischiando di perdere il conduttore che starebbe valutando di andare in un'altra rete Giorni fa Davide Maggio aveva rivelato cheMediaset e Benijay stavano lavorando ad un’alternativa aLa Ruota della Fortuna,almeno per l’estate, un programma dal nomeLet’s make a deal. Si parla di circa 35 puntate che potrebbero prendere il posto in access del format di grande successo. Sembra infatti cheEnrico Papi abbia già registrato una puntata zeroma, appena è giunta voce che avrebbe sostituito La Ruota, pare che da parte di Mediaset- o Publitalia- ci sia stato un cambio d’idea. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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