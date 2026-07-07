Enrico Papi, coinvolto in una disputa con Mediaset, potrebbe passare al canale Nove. La sua partecipazione a un programma estivo ha generato tensioni tra l’azienda e l’ospite, portando a una situazione incerta sul suo futuro televisivo. La vicenda si sta evolvendo in uno dei temi più discussi nel settore, senza che siano stati resi noti dettagli specifici sui motivi della controversia o sulle decisioni future.

Quello che sembrava un semplice debutto estivo rischia di trasformarsi in uno dei casi televisivi più discussi delle prossime settimane. Al centro della vicenda c’è Enrico Papi, il cui futuro professionale appare improvvisamente meno definito del previsto. Tra cambi di strategia, tensioni dietro le quinte e indiscrezioni sempre più insistenti, il nuovo game show destinato a Canale 5 sarebbe finito al centro di un delicato braccio di ferro che potrebbe perfino cambiare gli equilibri tra Mediaset e Warner Bros. Discovery. Enrico Papi e il suo programma senza collocazione: che succede con Mediaset?. Nelle scorse settimane Mediaset aveva confermato che La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti avrebbe continuato ad accompagnare il pubblico anche durante l’estate, grazie a nuove puntate registrate in anticipo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Enrico Papi come Amadeus? Maretta con Mediaset, potrebbe finire sul Nove: la verità sul programma conteso

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Spero che i dirigenti di Sky e Discovery abbiano capito che il pubblico generalista non vuole vedere game su Tv8 o Nove. Un altro fallimento dopo quelli di Enrico Papi, Max Giusti e Nicola Savino. Tutti quiz al 2-3%. Stesso destino per #amadeus #ascoltitv. x.com

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