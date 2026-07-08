Un dipendente pubblico ha dichiarato di aver percorso più di 304.000 chilometri in quattro anni, ricevendo rimborsi per oltre 111.000 euro. In un giorno ha segnato un viaggio di 921 chilometri senza passare da un casello autostradale, durante il periodo del Covid. La sua rendicontazione include anche un viaggio di 900 km in 10 ore. Sono in corso verifiche sulla legittimità delle somme ricevute e sui percorsi dichiarati.

Pesaro, 8 luglio 2026 – Un dipendente pubblico che dichiara oltre 304mila chilometri percorsi in quattro anni, incassa 111.085 euro tra rimborsi chilometrici, indennità di turno festivo e notturna e indennità di missione e arriva a segnare un viaggio da 921 chilometri in un solo giorno, in pieno Covid, senza mai passare da un casello autostradale. È la vicenda che ora approda sul tavolo del giudice penale con l’accusa di truffa ai danni dell’ente pubblico nei confronti di Angelo Giuliani, 71 anni, ex dipendente oggi in pensione. Il caso riguarda i rimborsi chilometrici corrisposti tra il 2018 e il 2022, periodo in cui Giuliani, con qualifica di dirigente sociologo, era destinato a tempo pieno alla Regione Marche, al Servizio Caccia e Pesca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dichiara 304mila chilometri in 4 anni (e 900 km in 10 ore), rimborsi per 111mila euro: dipendente pubblico nei guai per truffa

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