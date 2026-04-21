Vende merce online per migliaia di euro ma è una truffa | nei guai 57enne napoletano

Un uomo di 57 anni di Napoli è stato denunciato dalle forze dell'ordine per aver venduto merce online per migliaia di euro senza consegnare i prodotti ai clienti. L’indagine ha portato al suo deferimento all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di truffa. La polizia ha effettuato le verifiche e ha identificato il soggetto coinvolto in questa attività fraudolenta.

Ieri la polizia ha deferito all’Autorità Giudiziaria un 57enne originario di Napoli, ritenuto responsabile del reato di truffa. L’indagine, come riporta FrosinoneToday, è scaturita dalla denuncia presentata dalla vittima, che aveva sospettato di essere stata raggirata nell’acquisto di un.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Truffa online da seimila euro: napoletano nei guaiI carabinieri della stazione di Colle di Val d'Elsa (Siena) hanno concluso una complessa indagine che ha portato all'individuazione di un presunto... Napoli, vende un mini-escavatore online ma sparisce dopo l'acconto: denunciato 57enne per truffaUn 57enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per truffa dopo aver raggirato un acquirente nella compravendita di un mini-escavatore online. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Treviglio, vende formaggi online senza autorizzazione: maxi multa per un pakistano; Prova a vendere online 400mila euro di merce rubata in una scuola: arrestato; Prova a vendere online 400mila euro di merce rubata in una scuola: arrestato; Arredi falsi venduti online e nei negozi: aziende coinvolte anche a Bari e Lecce. Vende merce online per migliaia di euro, ma è una truffa: nei guai 57enne napoletanoIeri la polizia ha deferito all’Autorità Giudiziaria un 57enne originario di Napoli, ritenuto responsabile del reato di truffa. L’indagine, come riporta FrosinoneToday, è scaturita dalla denuncia pres ... napolitoday.it Vende merce online ma effettua la ricarica sul conto del malviventeNel campo delle truffe c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ultimamente sono state segnalate alla polizia di Empoli diversi casi di truffe allo sportello bancomat. Il raggiro inizia con un finto ... lanazione.it Vendo merce online: devo fare lo scontrino Scopri le regole fiscali per chi vende prodotti su internet con spedizione fisica. Ecco quando... - facebook.com facebook