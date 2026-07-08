Tre giorni per raccontare quattro mesi di incontri, creatività e relazioni. Dal 17 al 19 luglio, la Basilica dello Spirito Santo, in piazza Sette Settembre a Napoli, ospita “Di-Segni di Comunità”, la restituzione conclusiva del progetto di Officinae Efesti, sostenuto dalla Fondazione Banco di Napoli. L’iniziativa celebra il teatro sociale e le arti visive come strumenti di autentica inclusione, coinvolgendo giovani neurodivergenti e studenti dell’Accademia di Belle Arti e di altre Università campane, artisti emergenti, in un percorso di crescita collettiva. A confermare il valore dell’iniziativa è l’importante collaborazione con Moleskine Corporation, che ha donato i taccuini utilizzati durante i laboratori di pittura sociale. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Di-Segni di Comunità: l’arte che costruisce inclusione

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