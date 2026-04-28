Oltre i limiti | a Bardolino una mostra tra arte inclusione e comunità

A Bardolino, presso la biblioteca comunale, sarà aperta dal 4 maggio al 5 giugno una mostra intitolata “Oltre i limiti”. L’esposizione è organizzata dall’Istituto “Marie Curie” di Garda in collaborazione con il Comune e con Villa Dora, una struttura dedicata all’assistenza di persone con disabilità. La mostra si propone di rappresentare un percorso tra arte, inclusione e comunità, coinvolgendo diversi soggetti e realtà locali.

La biblioteca comunale di Bardolino ospiterà dal 4 maggio al 5 giugno la mostra “Oltre i limiti”, un’iniziativa promossa dall’Istituto “Marie Curie” di Garda in collaborazione con il Comune di Bardolino e con Villa Dora, la struttura socio-educativa per persone con disabilità promossa.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Dalí Cup: il golf sfida i limiti tra arte moderna e inclusioneIl Modena Golf & Country Club si prepara ad accogliere la terza edizione della Dalí Cup domenica 19 aprile, un evento che quest’anno trasforma il... “Oltre le nuvole”: a Xnl una mostra tra arte, musica e teatroLavori in corso a Xnl Piacenza, per mettere a punto l’allestimento della mostra Oltre le nuvole. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Secondo l’Arpa la qualità dell’aria in Valle d’Aosta è buona, ma a Donnas l’ozono è oltre i limiti; La sabbia del Sahara torna su Roma: sforati i limiti di polveri sottili in diversi quartieri; Oltre il dato elementale: limiti e sfide della pXRF nell’autenticazione delle opere d’arte; Oltre i limiti: alla biblioteca di Bardolino una mostra tra arte, inclusione e comunità. Magliette con livelli di piombo oltre i limiti, lo studio Usa sulla fast fashion per bambiniTel Aviv, 26 apr. (Adnkronos) - Il presidente israeliano Isaac Herzog non intende pronunciarsi a breve sulla richiesta di grazia del premier Benjamin Netanyahu e cercherà di avviare una mediazione. Il ... ilfattoquotidiano.it Da Goggia a Fontana, da Bassino a Bendotti: i testimonial scelti da Lilly per raccontare Milano Cortina 2026Quattro atleti, quattro discipline, un unico filo conduttore: la capacità di rialzarsi quando arriva l'ostacolo. Per dare un volto al progetto Oltre i limiti legato a Milano Cortina 2026, Lilly ha ... tgcom24.mediaset.it Scontro tra treni in Indonesia: almeno 14 morti e oltre 80 feriti x.com Sono state inviate oltre 500 richieste per ottenere informazioni e 78 domande d’acquisto facebook