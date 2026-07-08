Un uomo è stato derubato con la tecnica dell’abbraccio ieri mattina a Fossombrone, intorno alle 10. Dopo il furto, ha inseguito i ladri attraversando via Oberdan, via Risorgimento e l’imbocco della superstrada. Durante la corsa, la vittima è stata travolta e ferita. L’episodio si è svolto nel centro cittadino, tra le strade principali e le zone di raccordo con l’autostrada.

Un furto con la tecnica dell’abbraccio si è trasformato in un rocambolesco inseguimento culminato con il ferimento della vittima. È accaduto a Fossombrone, ieri mattina intorno alle 10, tra il centro cittadino, via Oberdan, via Risorgimento e la zona dell’imbocco della superstrada. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un pensionato di 66 anni si trovava in centro quando è stato avvicinato da un’avvenente e procace donna. La sconosciuta lo avrebbe salutato con grande familiarità e, subito dopo, lo avrebbe stretto in un abbraccio, come se lo conoscesse da tempo. Solo pochi istanti più tardi l’uomo si è reso conto di essere stato derubato: dal collo era infatti sparita una catenina d’oro di ingente valore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Derubato con l’"abbraccio". Insegue i ladri, travolto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Auto rubata mentre è cena con gli amici. Il sindaco insegue i ladri (e li fa catturare)Un'auto è stata rubata mentre il proprietario era a cena con amici in un locale del centro.

"La tecnica dell'abbraccio" sul lungomare: così un 90enne è stato derubato della collanina d'oro da una ragazzaUn uomo di 90 anni è stato derubato della collanina d'oro sulla passeggiata lungomare.

Temi più discussi: Colpo dell'abbraccio a Pederobba: derubato della collana d'oro in strada; Sexy abbraccio: addio Rolex; ‘SerenaMente’, tra i banchi il progetto che punta al benessere psicofisico; I fan furiosi affermano che Capo Verde è stato derubato contro l’Argentina dopo che una serie di decisioni sono andate contro di loro nella sconfitta per 3-2… mentre Gianni Infantino consegna un messaggio di congratulazioni a Lionel Messi e Co.

Derubata con la tecnica dell'abbraccio: strappata la catenina d'oro. Arrestato a Castelfidardo 47enne pregiudicatoCASTELFIDARDO - Avvicinava le persone fingendosi un fisioterapista e usando la tecnica dell'abbraccio per poi derubarle: arrestato un 47enne a Castelfidardo, già noto alle forze di polizia e ... corriereadriatico.it

La tecnica dell'abbraccio sul lungomare: così un 90enne è stato derubato della collanina d'oro da una ragazzaUna tecnica collaudata. Convenevoli, saluti, una conversazione estemporanea e poi al momento di andar via scatta il furto. Ad agire una giovane che ha raggirato un 90enne con la cosiddetta tecnica ... romatoday.it