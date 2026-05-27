Un'auto è stata rubata mentre il proprietario era a cena con amici in un locale del centro. Il sindaco di una città vicina ha inseguito i ladri, raggiungendoli e contribuendo alla loro cattura. L'episodio si è verificato tra Prato e Barberino di Mugello nella serata di lunedì. Nessuna informazione sulle modalità dell'inseguimento o sulle conseguenze per i ladri è stata comunicata.

Prato, 27 maggio 2026 – Il sindaco insegue i ladri di un’automobile da Prato a Barberino di Mugello. Singolare serata pratese per Andrea Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio che lunedì sera era a cena con amici in un locale del centro. Una sua amica Camilla e la madre avevano parcheggiato in via Pomeria nelle strisce blu alle 19, alle 22 l’auto era sparita. “La mamma - racconta Camilla - deve aver perso le chiavi quando è scesa e i ladri forse appostati in zona l’hanno vista o hanno trovato la chiave in terra e cercato la vettura”. Per fortuna l’automobile, una Bmw, ha il dispositivo di geolocalizzazione Gps e Camilla ha subito controllato sul telefono: girava per Prato, alla Castellina dove è stata parecchio tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auto rubata mentre è cena con gli amici. Il sindaco insegue i ladri (e li fa catturare)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Crema, sorpresi su un’auto rubata e con arnesi da scasso: i carabinieri intercettano banda di ladri

Colpo grosso al ristorante Rinaldi: "Ladri a cena nel locale strapieno: rubata merce per oltre 20mila euro"Sabato sera, un furto si è verificato nel ristorante Rinaldi, anche se il locale era molto frequentato.

Temi più discussi: Auto rubata mentre è cena con gli amici. Il sindaco insegue i ladri (e li fa catturare); Rubò a Rita Dalla Chiesa l'auto che le regalò Fabrizio Frizzi, il dna incastra il ladro gentiluomo; La prof Caterina e la borsa rubata (con dentro l’iPhone da 1000 euro): L’avevo lasciata in auto mentre scaricavo la spesa; Tenta di investire il direttore del Carrefour e sfonda la vetrina col Suv rubato.

Auto rubata mentre è cena con gli amici. Il sindaco insegue i ladri (e li fa catturare)Protagonista Andrea Tagliaferri, primo cittadino di Campi. La vettura, di proprietà di un’amica, era parcheggiata in via Pomeria. Grazie al Gps sono arrivati sino a Barberino dove al casello c’era la ... lanazione.it

Il #23maggio 1934 #BonnieParker e #ClydeBarrow sono uccisi dalla polizia del Texas e della Louisiana mentre cercano di fuggire con un'auto rubata. Coppia di banditi famosa per le imprese criminali e per la loro storia d'amore: Arthur Penn girò nel 1967 il fil x.com

È un miracolo che la mia e-bike non sia stata rubata oggi reddit

Auto rubata recuperata dai Carabinieri: arrestato un 28enneCORIGLIANO D’OTRANTO (Lecce) - Un’auto rubata è stata recuperata nel giro di poche ore dai Carabinieri della Stazione di Corigliano d’Otranto, che hanno ... corrieresalentino.it